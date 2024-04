Il Prefetto Nomina il Commissario per Ortona | Dott Gianluca Braga

(Di sabato 13 aprile 2024) Chieti - Ilor, vicepresso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, è statotoprefettizio per la gestione provvisoria del Comune di. A seguito delle dimissioni di nove consiglieri comunali di, ildella provincia di Chieti, Mario Della Cioppa, ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale e ha sospeso in via d'urgenza le attività del Consiglio stesso. Contestualmente, ha conferito alprefettizioi poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale. leggi tutto

