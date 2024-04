Il pari scialbo della gara di Conference Antella vs Lebowski Se il calcio della gente diverte più dell’Europa

(Di sabato 13 aprile 2024) Se per caso vi è capitato di vedere in tv Real-City e poi la Fiorentina diavrete provato quella strana sensazione che si può provare passando da un concerto de Depeche Mode a San Siro a un live di Deborah e i gabbiani alla Sagra del Pinolo di Chiesanuova. Che poi l’allenatore dice che siamo stati bravi a non subire gol. Il classico bicchiere mezzo pieno. Oppure tre bicchieri di Tequila uno di fila all’altro. Dipende. Comunque è vero: se la Fiorentina gioca da Fiorentina (quella che ci piace di più) al Franchi quel triste 0-0 verrà dimenticato in tempo reale e la squadra di Italiano raggiungerà l’obiettivo semifinale. Quindi non c’è da disperarsi. Anche se tutte le cose dette o scritte fino ad oggi fanno riflettere tanto che viene voglia di giocare coi paradossi. Del tipo: dopo la sconfitta con la Juventus si è detto che la Fiorentina non ha giocato il ...

