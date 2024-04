Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | Elvira si ribella

(Di sabato 13 aprile 2024) Al, Evira Gallo finalmente deciderà dirsi a Tullio, come raccontano lerelative ai prossimi episodi. La ragazza, da molti mesi, porta avanti una relazione con il giovane, dopo aver invano provato a conquistare Salvatore Amato. Quest'ultimo, proprio quando ha capito di provare dei sentimenti per, ha appreso del suo fidanzamento con Tullio ed è rimasto molto male. Il giovane siciliano, tuttavia, ha cercato di suscitare di nuovo l'interesse della Venere, ma lei gli ha ribadito più volte di considerarlo ormai solo un amico. Intanto,ha continuato la sua relazione con Tullio, ma il ragazzo ha subito manifestato un'indole decisionista e manipolatrice e ha iniziato ad imporre alla Gallo le proprie decisioni. Tullio, ...

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine, la soap targata Rai 1, lunedì 15 aprile andrà in onda nel primo pomeriggio con una nuova puntata inedita. Alcuni ... (anticipazionitv)

Tancredi rivela a Matilde il tradimento di Vittorio per riconquistarla, ma ci riuscirà? Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni della soap in onda su Rai 1. (comingsoon)

Julie Christie l'antidiva compie 84 anni - Nella sua fattoria nella campagna del Galles, Julie Frances Christie compie 84 anni.ansa

C'era una volta il West; un grande viaggio in USA - Abbiamo partecipato alla Dainese Expedition Masters in America, guidando "dentro un film" per 8 giorni e più di 3.000 km, in un susseguirsi continuo di meraviglia nello scoprire con i propri occhi alc ...motociclismo

Rab, un’isola croata di rara bellezza: viaggio tra storia, natura e spiagge da sogno - Scopri l'isola di Rab, un gioiello croato nascosto nell'Adriatico. Un luogo dove la storia si intreccia con la natura incontaminata.castellinews