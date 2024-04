Il pacco numero 9 | Amadeus lascia la Rai | delirio in studio ad Affari tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Una bizzarra, clamorosa coincidenza. Adi concorrenti sono Filippo, ex pacchista proveniente da Prato e in rappresentanza della Toscana, e la fidanzata Carolina che lo accompagna in. La sorte ha dato loro in mano il5 ma ci pensa il Dottore, a un certo punto, a scompaginare tutto offrendogli il cambio. Indovinate con quale? Ma il9, ovviamente. Nel giorno in cui è esplosa la bomba (quasi ufficiale) del passaggio del conduttoredalla Rai al... Canale Nove di Discovery. L'annuncio in mattinata dell'amico Fiorello, sia pure con smentita a distanza (a metà) da parte dell'ad di viale Mazzini Roberto Sergio, ha caratterizzato tutta la giornata di venerdì. E per questo i telespettatori del quiz ...