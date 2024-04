Il Newcastle in campo con la prima maglia per i suoi tifosi non udenti | la rivoluzionaria novità VIDEO

(Di sabato 13 aprile 2024) Pubblicato il 13 Aprile, 2024 Il gol più bello lo realizza il. Lo storico club della Premier League rende possibile quel che si credeva impossibile. Inonpotranno sentire tutte le suggestive sensazioni che offre un incontro di calcio. Non dovranno più accontentarsi solo della vista. Nella partita di oggi contro il Tottenham, i calciatori della squadra allenata da Eddi Howe, che ha in organico pure il Tonali investito dal caso scommesse, indosserà per lavolta unache permetterà aiprivi dell’udito di percepire idello stadio. Lalo permetterà grazie ad alcuni sensori che trasmetteranno impulsi tattili a quelle indossata dai ...

