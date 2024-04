Il Monopoli dei bagni in Versilia | vip scatenati In campo c’è anche Luxottica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 - Ma davvero la direttiva Bolkestein mette così paura e frena gli investimenti sul mare? Dando uno sguardo a quel che è successo inda novembre ad oggi sembrerebbe proprio di no, nonostante lo spettro dell’asta delle concessioni aleggi da tempo sotto forma di spada di Damocle. E che investimenti, tra l’altro. Prima il tenore Andrea Bocelli che rileva il bagno “Italia“ di Forte dei Marmi, poi l’industriale Claudio Giacometti, inventore del panno “Swiffer“, che acquista il bagno “Vittoria“ sempre a Forte dei Marmi. E ora, notizia di questi giorni, la Triple Sea Food, di cui possiede le quote di maggioranza uno dei figli del patron di, che sta per sbarcare a Marina di Pietrasanta con il ristorante Vesta al bagno Franco Mare, locale stellato e pluripremiato dalla Guida Michelin. Insomma, ce n’è ...