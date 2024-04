Il Milan è di Zlatan Ibrahimovic! La scelta di Gerry Cardinale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 aprile 2024)sta diventando sempre di più il punto di riferimento del club:gli affiderà anche il progetto under23? Passano i giorni in quel diello eassume sempre più potere nelle gerarchie del. Non può essere un caso, che da quando lo svedese è tornato in rossonero, nelle vesti di dirigente, la formazione allenata da Stefano Pioli ha letteralmente cambiato marcia e in campionato sta viaggiando su ritmi da scudetto. Inoltre, negli scorsi giorni, l’arrivo di Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa, alera davvero vicino. Poi, però, è arrivata la notizia dell’affare che non è andato in porto. Un possibile motivo? Si vuole dare sempre più importanza e responsabilità a ...