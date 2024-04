Il maxi appalto truccato di Bari per riscuotere la tariffa rifiuti

(Di sabato 13 aprile 2024) «Ti volevo dire che là hanno firmato, al Comune, quindi tra poco ... vengono chiamati... Quello sta ancora libero? Uhm, ma sempre intenzionato a fare quella storia lì?». A parlare al telefono con il fratello Francesco è Enzo Pisicchio, il leader dem di Iniziativa Democratica arrestato acon il fratello Alfonso, ex assessore regionale e fedelissimo di Michele Emiliano. Enzo e Alfonso sono accusati di una serie di reati, che vanno dalla corruzione elettorale alla turbativa d'asta, insieme a un gruppo di imprenditori che avrebbero garantito ai fratelli Pisicchio soldi, assunzioni e pacchetti di voto in cambio di appalti truccati. Una delle gare contestate agli arrestati è un affidamento da quasi 6 milioni al Comune guidato da Antonio Decaro, per l'affidamento della riscossione della Tarsu-Tares-Tari, nel 2019. Secondo l'accusa l'sarebbe stato ...

