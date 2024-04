Il martirio degli operai La centrale restituisce anche l’ultimo corpo Le sette vite spezzate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) dall’inviata Nicoletta Tempera (Bologna) Non ci può essere sollievo. Ma c’è la consapevolezza, quella sì, di aver fatto il massimo per restituire a famigliedal dolore i corpi dei propri cari. Il pozzo nero di Suviana ha restituito, ieri mattina,i poveri resti di Vincenzo Garzillo. Alle 10, dopo 67 ore di ricerche ininterrotte, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a individuare e recuperare ildel tecnico sessantottenne napoletano. Era dove pensavano fosse. Dove era il suo posto di lavoro: al nono piano interrato dellaidroelettrica Enel Green Power di Bargi, vicino alla turbina esplosa martedì pomeriggio. Il suo, come quello del trentanne Alessandro D’Andrea, presentava vistose ustioni, dovute con tutta probabilità alla ...