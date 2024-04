Il libro della Mira finalista allo Strega? Si vuole valorizzare un neo-antifascismo Ecco perché non lo leggerò

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Non ho letto e nonildi Valentinasu Acca Larentia e so perfettamente che anche questo mio articolo servirà a fare vendere copie all’autrice. È un classico che un testo che produca polemiche arrivi a vendere tantissimo a prescindere dalla qualità di ciò che contiene. Devo, però, intervenire su alcune cose avendo una sorta di terzietà, poiché all’epoca tragicalotta armata e di Acca Larentia io ero un giovane democristiano e non un missino. «Nonildi Valentina» Onestamente noi giovaniDc non concepivamo l’come un problema. Per noi il fascismo era finito trent’anni prima mentre viveva, forte e ...