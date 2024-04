Il Lecce beffa l' Empoli | 1-0 nello scontro salvezza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 aprile 2024) AGI - Un gol di Sansone in extremis regala aluna vittoria pesantissima contro l'diretto per la, valevole per la 32esima giornata di Serie A. Sotto il sole del Via del Mare decide il numero 11 giallorosso all'89', dopo un match equilibrato, combattuto, ma non ricchissimo di altre grandi occasioni. Da segnalare anche un gol di Cerri annullato ai toscani a inizio gara, dopo un intervento del Var. Con questo successo la squadra di Gotti vola a 32 punti, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Nicola restano fermi a quota 28, solo a +2 sulla zona rossa. Cinque minuti sul cronometro e arriva il primo episodio del match: i toscani vanno avanti con Cerri su assist di Cancellieri, ma tutto nasce da un'infrazione di Caprile rilevata solo dal Var. ...