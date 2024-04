Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 13 aprile 2024) Scoperto un difetto nei modelli linguistici deiAIGli scienziati di Anthropic, una società di intelligenza artificiale (AI), hanno individuato un potenziale problema nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) utilizzati da. Il “many shoting” sfrutta l’apprendimento in contesto, permettendo di manipolare le risposte degli AI in modo pericoloso. Questa scoperta è stata pubblicata in un articolo su un repository cloud e testata sul chatbot AI2 di Anthropic. Le implicazioni dell’hacking Secondo lo studio, l’hacking potrebbe spingere gli LLM a fornire risposte dannose, superando L'articolo proviene da News Nosh.