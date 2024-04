Il Governo intervenga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) TERNI "Ilanche per il polo siderurgico di Terni". Così i parlamentari del Pd, Anna Ascani (foto) e Walter Verini. "Serve un piano industriale per l’Italia, che tenga conto delle specificità territoriali e le potenzi - spiegano – . Un piano di sviluppo competitivo per promuovere l’occupazione e la creazione di nuove infrastrutture o il miglioramento di quelle esistenti. Il tessuto produttivo è il motore del progresso del Paese, deve essere opportunamente sostenuto: occorrono visione, progetti e risorse. Per questo, domani (oggi ndr) saremo a Terni, all’iniziativa nazionale del Pd “Impresa domani su siderurgia e automotive“". "Chiediamo al- aggiungono Ascani e Verini - un’assunzione di responsabilità nei confronti delle realtà locali che operano già nel settore: nel caso umbro, è necessario che l’esecutivo si ...