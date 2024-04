(Di sabato 13 aprile 2024) Colgan, l’anno scorso il Vinitaly registrò numeri record. Cosa significa la crescita della manifestazione per il Veneto e per l’Italia? "Quella dell’anno scorso è stata definita l’edizione dei record. Ma si potrebbe definire così quella di ogni anno, e questa del 2024 non smentirà le aspettative. Vinitaly è una manifestazione di assoluto rilievo e importanza nel panorama internazionale, ciò significa che gli occhi del mondo sono puntati su Verona e sul Veneto. Non è solo unache vede riuniti i produttori più importanti d’Italia e del mercato internazionale ma un momento di confronto a vari livelli su tutto ciò che ruota intorno a undella nostra economia, della nostra cultura e della nostra identità. Per questo Vinitaly si ...

Non scende la tensione tra FdI e Lega (con Forza Italia allineato al partito maggiore) sul Terzo mandato per i governatori, tensione che potrebbe avere dirette conseguenze sull’approvazione della ... (open.online)

Alle ultime elezioni regionali in Veneto , quelle del settembre del 2020, la lista Zaia ottenne quasi un milione di voti (916.087 per la precisione) (ilsole24ore)

Il governatore Zaia: "Vetrina eccezionale. Settore fondamentale per il nostro Paese" - Il presidente del Veneto è sicuro: "La viticoltura è strategica. E per la nostra regione è un gioiello da tutelare, pilastro dell’export,. in testa ai dati nazionali e fattore di crescita economica".quotidiano

Europee, la Lega decide: in corsa 6 veneti e per il capolista c’è in ballo il generale Vannacci - VENEZIA - Il generale Roberto Vannacci capolista. I due deputati uscenti, il veronese Paolo Borchia e la veneziana Rosanna Conte. Il vicesindaco di Treviso Alessandro Manera. Il ...ilgazzettino

Bossi, Pontida, le piazze del "Capitano". L'album di Salvini per i 40 anni della Lega (ma la parola Nord sparisce) - Quarant’anni entrano in una foto No, bisogna scegliere. E ha scelto con cura, Matteo Salvini, insieme al suo team social, “La Bestia”, i pezzi di un collage per celebrare ...ilmessaggero