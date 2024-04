Il Giugliano cade 3-1 con il Monterosi e rimanda ancora il suo accesso ai Playoff

(Di sabato 13 aprile 2024) Brutto ko delchea Teramo contro ilTuscia 3-1 e posticipa quasi pericolosamente il suoai play. Decide una doppietta di Eusepi e il gol di Silipo nel finale; inutile la rete nel finale del solito Salvemini per il. I tigrotti raggiungeranno lo stesso i Play off nel caso L'articolo Teleclubitalia.

