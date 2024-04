Il Giubileo dice addio alla Metro C | ancora ritardi | a quando slitta l' apertura al Colosseo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) Nella Capitale come a Napoli, le fermate dellapolitana oltre che un servizio diventano sempre più un'occasione per stupire i turisti. E dopo aver ricevuto dall'Anac l'incarico di gestire la gara d'appalto sui rifiuti per il comune di Caivano, ora con la stazione dellaRoma mira a strappare al capoluogo campano il primato della fermata Toledo, considerata grazie al suo soffitto stellato la più bella d'Europa e tra le più suggestive al mondo. Nel cantiere in corso in via dei Fori Imperiali, trai piani -1 e -2 della futura stazione, campeggia una «calotta» dorata che sovrasta i corridoi e le scale mobili e accompagnerà i viaggiatori quasi fino ai binari, rievocando un'atmosfera da Roma imperiale. Per poterla vedere, però, c'è da aspettarepiù di un anno. Ieri infatti ai consiglieri ...