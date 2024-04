Il gioiello di Venturi Anteprima in fiera del Qudì riserva 2020

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Naturalità, rispetto per la vite e per il territorio. Sono alcune delle parole chiave dell’azienda vinicola, azienda di Castellone di Suasa (Ancona), nel territorio dei Castelli di Jesi, che produce uve certificate biologiche dal 2021. Roberto, cosa presentate al Vinitaly di quest’anno? "Una della novità del Vinitaly sarà : Larosetta , un rosato di aleatico molto singolare, dove in primis affiorano sensazioni balsamiche e vegetali, poi frutta, china e zafferano conferiscono un quadro di graziosa bellezza; le sensazioni crepuscolari danno vita a un fascino tutto suo!". Quali sono le bottiglie più importanti della vostra azienda? Ilè stato premiato con i tre bicchieri. "Certamente il vino di riferimento è da sempre è il verdicchio, che produciamo in tre versioni : entry level San ...