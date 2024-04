Il Forte all’ultimo sprint Tante trappole a Grosseto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Nell’ultima giornata di regular season il Porsche Centredei Marmi difende stasera il punto di vantaggio sul Trissino (che ospiterà domani il Bassano) sulla difficile pista di, contro un avversario che, nonosla vittoria per 4-2 ottenuta dai rossoblu all’andata, in passato ha creato non pochi problemi ai versiliesi. La squadra di Michele Achilli, reduce della sconfitta per 5-3 di Trissino, occupa la sesta posizione e si prepara, come un anno fa, a dare battaglia nei play off. La rosa a disposizione del tecnico maremmano è, anche dopo l’uscita di Mario Rodriguez, competitiva, con il portiere spagnolo Grimalt, i due argentini rimasti, Saavedra e De Oro (quest’ultimo ex rossoblu) e il tedesco Thiel. Ci sono poi i locali Stefano Paghi e Franchi e il viareggino Matteo Cardella. Sulla propria pista i biancorossi, per ...