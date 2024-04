(Di sabato 13 aprile 2024)Goergieva è stata nominata per undi cinque anni (a partire dal 1° ottobre 2024)del(FMI). Lo, nella giornata di ieri, il Comitato esecutivo del FMI. La decisione del Consiglio – continua una nota – è stata presa per consenso dopo diversi colloqui, anche se laè stata fino all’ultimo l’unica candidata in campo. “Il Consiglio ha elogiato la leadership forte e agile della Gerogieva durante il suo– aggiunge la nota – che ha attraversato una serie di importanti shock globali. Laha guidato la risposta senza precedenti del...

La presentazione delle nuove previsioni economiche del Fondo monetario internazionale sono anche l’occasione per fare il punto sulle ricadute della guerra in Palestina . Il prodotto interno lordo di ... (ilfattoquotidiano)

Il Fondo monetario internazionale conferma Kristalina Georgieva come amministratore delegato per un secondo mandato - Kristalina Goergieva è stata nominata per un secondo mandato di cinque anni (a partire dal 1° ottobre 2024) amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (FMI). Lo conferma, nella giornat ...ilfattoquotidiano

La Cina non corre più. Come la crisi economica sta mandando in freezer i progetti di Xi Jinping - Quest'anno il Partito prevede una crescita del 5% ma la locomotiva sta frenando e il Fondo monetario ora fissa l'aumento al 3,5% entro il 2028. Basterà per spazzare la polvere sotto il tappetoilgiornale

Fmi, Kristalina Georgieva confermata per un secondo mandato - Il board esecutivo del Fondo monetario internazionale ha confermato Kristalina Georgieva per un secondo mandato di cinque anni alla guida dell'istituto. "Sono profondamente grata per la fiducia e il s ...tgcom24.mediaset