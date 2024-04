Il filmato dei medici legali che ballano con “Gioca Jouer” mentre tagliano cadaveri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 aprile 2024) Ildi un corso nazionale della Società Italiana dina Legale in cui si vedonocheè diventato virale. L’agenzia di stampa Ansa dice che tra i camici bianchi si riconoscono professori di note università italiane. Tutti impegnati a ballare, cantare e riprendere con il telefonino il convivio durante lo svolgimento di esami autoptici. Sul web vengono propagandati come una sessione di Live Autopsy. I colleghi sono nella stessa aula didattica e sembrano accennare qualche passo di danza. Il video è giunto sui dispositivi anche di numerosidi altre facoltà i quali hanno chiesto una formale presa di posizione. Chiamando in causa per provvedimenti disciplinari il ministro della ...