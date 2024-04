Il fard | un classico anni ’80 rivisitato nella primavera 2024

(Di sabato 13 aprile 2024) Tra l’idea del risveglio della natura, più vivace grazie all’arrivo della, e il desiderio di cancellare i segni e la stanchezza lasciati sul volto dall’inverno, il– undel make-up degli’80 – torna protagonista anche per questa stagione, con alcune rivisitazioni in chiave contemporanea. Le guance delicatamente rosate sono infatti un punto di forza di alcune tendenze del periodo, come il trucco coquette e la soft beauty. Tuttavia l’effetto del blush può cambiare a seconda del modo in cui il prodotto cosmetico viene applicato. E, naturalmente, della texture scelta. Applicazioni Per lae l’estatele tendenze più popolari offrono diverse declinazioni dell’utilizzo del blush. Il primo trend in voga, sulle passerelle e sui social, è il ...

