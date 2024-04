(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – Un arresto cardiaco improvviso, una persona in codice rosso e la partenza dei soccorsi via terra e via cielo con il'Prometheus' dotato di. E' la simulazione, siamo al terzo volo, delsperimentale Seuam (Sanitary Emergency Urban Air Mobility) di, la Società italiana sistema 118. La sperimentazione del volo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto : Dover soccorrere qualcuno rimasto vittima di un malore, ritrovarsi in un luogo in cui non ci sono i mezzi per poter intervenire efficacemente, ... (noinotizie)

In Calabria su un arresto cardiaco simulato il nuovo test del progetto Sis118. Soccorsi anticipati di 2-3 minuti. Balzanelli: "Così aumentano del 20% le chance di salvarsi" Drone batte ambulanza per ... (sbircialanotizia)

Arresto cardiaco, drone del 118 più rapido dell'ambulanza - ha impiegato 3 minuti e 18 secondi per arrivare, contro i 13 minuti e 23 secondi per l'arrivo dell'ambulanza. (ANSA) ...ansa

Il drone-defibrillatore salva dall'infarto, nuovo successo per il progetto Sis118 - Ad Altomonte il terzo volo per il device trasportato dal dispositivo in anticipo rispetto all'ambulanza Un arresto cardiaco improvviso, una persona in codice rosso e la partenza dei soccorsi via terra ...adnkronos

