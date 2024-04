Il disvelamento necessario e i soliti bla bla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Verità, non putative: quello della centrale di Bargi non era un cantiere di disperati, ma di tecnici altamente specializzati; non sono mai giunte segnalazioni in Procura di situazioni particolari o pericolose a Suviana; non ci sono stati allarmi inascoltati; un forte rumore definito da più testimoni come "anomalo" ha preceduto lo scoppio. La fine della settimana più nera per il lavoro, la settimana della tragedia – una tragedia di dimensioni superiori, per numero di feriti, a quella di ThyssenKrupp – ci lascia molte domande, ma anche qualche certezza che non possiamo non sottolineare. E qualche dichiarazione evitabile. Un esempio. Il solito ciclone di chiacchiere che si scatena da dichiarazioni improvvide (diversi sindacati) che rimbalzano senza documenti dalle agenzie ai social; poi dai social all’agone politico e dalla politica di nuovo ai media. Spettacolo vergognoso e ...