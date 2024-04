Il dg Cavagnaro | Monitoriamo la situazione da due anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Il tema della sicurezza degli operatori sanitari, soprattutto quelli delle aree professionali più esposte, come emergenza e salute mentale, sarà al centro di un nuovo incontro, in programma mercoledì prossimo, tra la direzione generale e le organizzazioni dei lavoratori. "La nostra attenzione rispetto a queste problematiche non è mai venuta meno – dice a La Nazione il direttore generale di Asl 5 Paolo–, da almeno duestiamo monitorando sistematicamente la, tanto più dopo i recenti gravi episodi che hanno coinvolto le due infermiere, con le quali ho parlato e che stanno meglio, anche se ancora molto scosse". In che direzione vi state muovendo? "Le linee guida sono almeno due, affinare le tecniche della comunicazione per la gestione dei soggetti a rischio, soprattutto rivolte al personale dell’emergenza e ...