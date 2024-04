Il declino di Neymar al Psg | «A volte si presentava ubriaco agli allenamenti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 aprile 2024) Sull’Equipe, France Football traccia la parabola dia Parigi. Dal suo arrivo al Psg al lentoche lo ha portato in Arabia Saudita dove, a causa di un pesante infortunio, non gioca da parecchio tempo e ha perso pure la condizione fisica ideale. Era arrivato con i migliori auspici e se ne andato con i tifosi sotto caso che gli urlavano di andare via. Un trasferimento dal Barcellona record, 222 milioni per avere in squadra il giocatore brasiliano più forte sul mercato in quel momento. Alla prima sera a Parigi una lunga festa in un locale chic della capitale. “Costo totale della festa? 550.000 euro, interamente a carico del club. All’epoca, niente era troppo per uno dei migliori giocatori del mondo“. Ildiarrivò nella capitale francese con il sorriso sulle labbra e ...