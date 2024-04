Il Como stende anche il Bari | ora la Serie A è a un passo

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilblinda il secondo posto solitario, con la quarta vittoria consecutiva, per 2 a 1, contro il, grazie a gol di Gabrielloni e Da Cunha. Ora a cinque partite dalla fine i lariani hanno la concreta possibilità, di realizzare il sogno verso laA. Roberts a sorpresa fa partire dal primo minuto Barba al posto di Odenthal, che era in diffida. Al 3’ subito un tiro da fuori area di Aramu, che Semper blocca in sicurezza. Buona opportunità per Strefezza in area, il suo tiro viene respinto da Pissardo, ma Rutella ferma per un fallo precedente. Ilnon riesce a sfondare eDa Cunha al 25’ ci prova da lontano, ma Pissardo blocca a terra. Ilci prova solo con tiri dalla distanza, questa volta è il turno ancora di Strefezza, ma la palla è centrale. Al 37’ ...

Cambiano i piani alti della classifica di Serie B, ma non la vetta . Nella Parma batte 2-1 la Feralpisalò in trasferta e sale a 65 punti. Al 29? Mihaila porta in vantaggio gli ospiti, ma la squadra ... (sportface)

Francesco Albanesi-Oscar Maresca - La capolista non va oltre lo 0-0, ne approfittano i lombardi che vincono 2-1 in Calabria. Al Barbera finisce 2-2, il Cittadella sbanca Reggio Emilia e si rilancia in zona playoff ...gazzetta

Como, occhio al bomber Casiraghi. E agli ex Arrigoni e Scaglia - "Como, occhio al bomber Casiraghi. E agli ex Arrigoni e Scaglia", titola laprovinciadiComo.it. Per la sfida di oggi in casa.tuttob

Como, Roberts: "Il nostro piano della partita ha funzionato" - "Sapevamo che era una gara importante, la prima di 8 finali, e arrivarci dopo una sosta non era facile. Sono molto felice per.tuttob