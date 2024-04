Il commento Il blitz Atalanta | un assist per mister Motta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Beppe Tassi I ’rompiscatole’ di Thiagonon hanno voglia di fermarsi. Per l’Europa dei grandi chiedono strada al Monza di Palladino, un avversario tosto, sospinto da un calcio pratico, aggressivo e verticale. Tutte caratteristiche che moltiplicano le insidie della sfida del Dall’Ara. Ma a tenere alto il morale del Bologna c’è un alleato inatteso: l’. Ilad Anfield Road, sul campo del Liverpool capoclassifica in Premier League, offre alla banda Thiago due prospettive invitanti. Da una parte il 3-0 del Gasp avvicina il sogno di avere un quinto posto per le italiane in Champions League. Dall’altra conferma che con in modello di calcio coraggioso, organizzato, e cinico quanto basta, si può fare tanta strada anche in Europa. Dopo i fuochi artificiali di Real-City troppi hanno predicato che quel tipo di spettacolo ...