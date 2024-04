Il comandante dell’esercito ucraino | “Situazione ad Est molto peggiorata Senza nuove armi perdiamo”

(Di sabato 13 aprile 2024) “Lasul fronte orientale èin modo significativo negli ultimi giorni” di fronte all’intensificarsi dell’offensiva russa. Lo ha detto oggi ilin capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky, secondo quanto riporta l’agenzia France Press. Notizie che rinfocolano i timori sul fatto che le difese di Kiev possano collassare. Syrsky, che ha assunto la guidadopo che il presidenteVolodymyr Zelensky ha “licenziato” il predecessore, Valery Zaluzhny, ha affermato inoltre che in questo momento i russi possono anche disporre disuperiori. Ha parlato di “una significativa intensificazione dell’offensiva nemica dopo le elezioni presidenziali in Russia” dello scorso marzo e ha aggiunto che si sta prendendo la decisione “di rafforzare le ...

Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 L’esercito ucraino dovrà evolversi ed essere pronto a modificare il modo in cui combatte le forze russe per vincere la guerra: lo ha detto oggi il nuovo comandante ... (dayitalianews)

di Roberto Iannuzzi * La decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di sostituire il comandante dell’esercito , generale Valery Zaluzhny , non è stata accolta favorevolmente da gran parte ... (ilfattoquotidiano)

Stretto di Hormuz, “commando iraniano” si cala dall’elicottero sulla nave legata a Israele: il video del sequestro - Nel video il momento in cui un commando iraniano, stando alle dichiarazioni della tv di Teheran, si cala dall’elicottero per entrare in possesso di una nave battente bandiera portoghese ma legata a ...ilfattoquotidiano

Stelle di cristallo, Centro sportivo esercito premia dedizione - Una serata dedicata a premiare non i risultati sportivi oggettivi, come podi e classifiche, ma percorsi professionali e fattori umani come perseveranza, impegno e dedizione: la seconda edizione di 'St ...ansa

L'Ucraina potrebbe essere sconfitta nel 2024. Ecco il possibile scenario - Il comandante delle forze americane in Europa ... la leadership e l'equipaggiamento dell'esercito russo possono essere inferiori a quelli dell'Ucraina, ma Mosca ha una tale superiorità numerica, ...ilsecoloxix