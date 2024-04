Il clima che cambia I docenti dell’Università | Mappare la diversità dei vini italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Gamberini Anche il mondo del vino deve fare i conti con ilmentotico e prepararsi a nuove sfide. La ricerca però continua a fare i suoi passi, come spiega Giuseppina Parpinello, coordinatrice del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Alma Mater di Bologna. Professoressa, ilstando il mondo del vino? "Ilè in continuomento e da sempre i produttori hanno adattato la coltivazione della vite a tali gradualimenti. In Italia negli ultimi 20 anni la temperatura media è aumentata di circa 1,5°C e il settore viticolo, per la sua diffusione capillare, è particolarmente esposto. Il riscaldamento globale in atto provoca uno sfasamento fisiologico nelle fasi di pre-germogliamento della vite e ...