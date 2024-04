Il clamoroso errore arbitrale contro Sinner che fa infuriare i social

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 13 aprile 2024) Undurante la semifinale del Rolex Monte Carlo Masters 2024 tra Jannike Stefanos Tsitsipas, vinta dal campione greco per 2 set a 1, ha scatenato la rabbia dei tifosi sui. È avvenuto tutto durante il quarto game del terzo set, quando entrambi avevano già conquistato una partita a testa: 6 / 4 per il greco il primo, 6 / 3 per il tennista di San Candido il secondo.conduceva per 3 game a 1 e senza quell’avrebbe potuto allungare andando sul 4 a 1. Sul vantaggio per l’altoatesino (palla break per), Tsitsipas colpisce troppo forte e manda la palla fuori dalle linee del campo. A Monte Carlo non è previsto l’occhio di falco automatico e malgrado il segno ben lontano dalla linea di fondo. La giudice ...