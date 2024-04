Il cinema parla del cinema | a Siracusa gli Stati Generali del settore

Come annunciato recentemente, al titolo del film Marvel Studios è stato aggiunto un asterisco. Ma cosa significa? Qualche settimana fa il titolo del film Marvel Thunderbolts è stato modificato con ... (movieplayer)

Durante l'evento CinemaCon in corso a Las Vegas, Henry Cavill ha parla to del prossimo film diretto da Guy Ritchie , svela ndone il titolo ufficiale, e del reboot di Highlander . Henry Cavill è apparso ... (movieplayer)

Appuntamento per sabato 23 marzo dalle 18.30 alla Santeria di via Toscana 31 a Milano, per la proiezione del film Anatomia di una caduta, il thriller legale diretto da Justine Triet. Il film, ... (funweek)