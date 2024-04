Il cibo serve per far evolvere il pensiero

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 13 aprile 2024) Stregoneria o conquista? Magia non dimostrata o pratica che funziona alla prova dei fatti? Abbiamo aperto il vaso di Pandora della biodinamica, pratica di cui tutti parlano e di cui pochi capiscono qualcosa, dialogando con Adriano Zago, un pioniere in questo campo, che condivide la sua profonda connessione con la terra e un approccio contemporaneo all’agricoltura. Attraverso la sua esperienza, proviamo a capire come l’agricoltura biodinamica non sia solo un metodo di coltivazione, ma una filosofia di vita che risponde alle esigenze moderne, mantenendo radici profondamente ancorate nella tradizione. Come si utilizza la biodinamica? Quanto c’è di leggenda e quanto c’è di vero? Zago parte subito all’attacco: «Trovo compiacente, dal punto di vista giornalistico, continuare a raccontare la favola del vaso di Pandora e dell’esoterismo, ma, in realtà, dopo vent’anni che se ne parla e che si ...