Il cassetto segreto | recensione | Costanza Quatriglio racconta suo padre Giuseppe

(Di sabato 13 aprile 2024) La nostrade Il, documentario dipresentato alla Berlinale e dedicato alla vita del, noto giornalista e fotoreporter: all’inizio fonde bene memoria storica e privata, ma poi tende all’autoreferenzialità Dopo la presentazione a Berlino arriva in sala Ildella regista palermitana, documentario dedicato alla figura e alla memoria delche per anni è stato giornalista e fotoreporter per Il giornale di Sicilia, oltre che scrittore. Quello dell’autrice siciliana è un film dalle due facce che tenta di superare la morte attraverso la ...

Trump e la questione ucraina: un piano segreto per la pace - Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha espresso in passato la sua convinzione che l'Ucraina dovesse far parte della Russia. Questa rivelazione è stata fatta da Fiona Hill, sua ex consiglier ...informazione

Quatriglio apre Il cassetto segreto paterno senza dolore - Fin dentro la memoria di un padre che non c'è più. Questa l'operazione che fa la regista siciliana Costanza Quatriglio ne Il cassetto segreto già alla 74/ma edizione del Festival di Berlino nella sezi ...ansa

Il cassetto segreto, il documentario di Costanza Quatriglio sul padre giornalista - Un archivio di memorie pubbliche e private, un film omaggio, il racconto di una vita di viaggi, incontri e scoperte ...iodonna