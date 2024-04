Il Capo di Stato dell’esercito ucraino | “La situazione militare sul campo è notevolmente deteriorata”

(Di sabato 13 aprile 2024) In un post su Telegram ildiMaggiore delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky ha ammesso che la "lasul fronte orientale si èdeteriorata negli ultimi giorni".

Roma, 8 apr – Dopo le grane alla marina britannica e a quella tedesca un’altra forza navale Nato , quella danese , finisce sui giornali per i problemi tecnici che hanno coinvolto due fregate classe ... (ilprimatonazionale)

Umberto Bossi tra i militanti della prima ora: “La questione settentrionale deve tornare centrale” - Il “Capo” apre la sua residenza ai giornalisti e racconta la “sua“ Lega: “Deve tornare ad essere da stimolo per le cose che non vanno”. Domenica in piazza a Varese “Non ci sarò” ...varesenews

Iran, la polizia annuncia una stretta contro le donne senza l'hijab - Lo ha annunciato il Capo della polizia di Teheran, Abasali Mohammadian. Riferendosi alla sfida posta da un gran numero di donne che scendono in strada a Capo scoperto, Mohammadian, ha ammonito che ...tgcom24.mediaset

Mare, Lauretti, (M.Militare): "Caso Nord Stream ci ricorda importanza difesa fondali" - 'Gasdotti vitali per Blue Economy, attraverso tali infrastrutture transitano energia e circa il 90% delle comunicazioni digitali' ...adnkronos