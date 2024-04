Il capitano della Primavera Biagetti | cuore e maturità | Io | Barone e la Coppa Ora voglio esordire in A»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) La sogna ancora quella palla spinta in rete da Rubino, all’ultimo rigorelotteria che ha regalato alla Fiorentinala sua ottavaItalia, la quinta degli ultimi sei anni. Stavolta però per Christiansquadra di Galloppa di professione difensore, questo trionfo è stato più speciale di altre volte. Perché è arrivato con la fascia al braccio, nel ricordo commosso die a pochi mesi dalla sua prima avventura tra i grandi. Eppure,, non partivate coi favori del pronostico… "Noi non ci siamo mai sentiti sfavoriti, nonostante le voci che giravano. Abbiamo fatto una grande partita, dimostrando di saper soffrire. In questi giorni sto riguardando i video di quella serata e ancora non ci credo. ...