Il Bitcoin nuovo bene rifugio al pari dell’oro

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel mese di marzo abbiamo assistito a un evento quasi storico con sia l’oro che ilche hanno fatto segnare la quotazione massima mai raggiunta praticamente nello stesso istante: sopra i 2200 dollari / oncia per il metallo giallo e circa 70000 dollari per la criptovaluta più famosa. Del mai visto poiché l’oro ha sempre rappresentato ilper eccellenza, adatto alle fasi più complesse di mercato, mentre ilha tendenzialmente fattoquando la propensione al rischio sui mercati finanziari è elevata e come ovvio le due cose non accadono contemporaneamente, come il grafico di Bloomberg sul passato decennio mostra: Cosa sta succedendo ? Sull’oro, che ricordiamolo sempre, è unche esiste da migliaia di ...