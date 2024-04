Il bed rotting | oziare a letto piace alla Gen Z

(Di sabato 13 aprile 2024) La tendenza si è affermata soprattutto negli ultimi mesi, almeno nel dibattito mediatico. Ma è inevitabile far risalire le origini di questo fenomeno di moda al periodo del lockdown, in cui abitudini e orari di tutto il mondo sono finiti sottosopra. Stiamo parlando del cosiddetto bed, che letteralmente significa marcire a, avvolti tra le lenzuola. Un trend che conta molti seguaci su TikTok e sui social, soprattutto tra i ragazzi della Gen Z, ma non solo. Nell’immaginario collettivo qualcosa del genere si era già visto in ‘Bridget Jones’, in ‘Una mamma per amica’ o in un film cult come ‘Colazione da Tiffany’, solo per citare alcuni esempi celebri: le protagoniste cercavano di superare delusioni e momenti no senza muoversi di un millimetro dalle coperte. Ma con le nuove generazioni questo approccio assume forme e sfumature ulteriori e ...

