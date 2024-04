Idf | Conseguenze gravi se Iran attacca

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 aprile 2024) 14.14 "L'subirà ledella scelta di aggravare ulteriormente la situazione" lo ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari in un comunicato. "Israele è in massima allerta, abbiamo aumentato la nostra disponibilità a proteggere Israele da ulteriori aggressioniiane.Siamo pronti a rispondere. L'Idf è pronto a tutti gli scenari e intraprenderà i passi necessari per proteggere il popolo di Israele", ha aggiunto Hagari che qualifica l'"sponsor statale del terrorismo".