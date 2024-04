Idf | ' ad ora gli incidenti in Cisgiordania sono conclusi'

(Di sabato 13 aprile 2024) Al momento "tutti gli" tra palestinesi e coloni israeliani interminati". Lo ha detto l'Idf spiegando che "nelle ultime ore, confronti tra civili israeliani e palestinesi siverificati in numerose località dell'area di Giudea e Samaria (, ndr) nel corso dei qualistati esplosi colpi d'arma da fuoco e lanciate pietre. Decine di israeliani e palestinesi - ha precisato l'esercito -rimasti feriti a differenti gradi". Oltre a quelle già presenti,state schierate altre forze con numerose "compagnie dell'esercito e di polizia".

La denuncia del Mattino di Padova: “Nostro collaboratore trattenuto in Questura quattro ore”. Il sindacato: “Grave” - Fermato e portato in Questura dopo aver scattato un paio di foto durante un servizio di cronaca. È la denuncia del quotidiano Il Mattino di Padova che spiega come il collaboratore Edoardo Fioretto ven ...ilfattoquotidiano

Iron Dome, il sistema di difesa anti missili di Israele nel mirino dell'attacco dell'Iran: come funziona e quali possibilità di resistere ha - L'Idf (le forze armate israeliane ... lanciati dall’Iran impiegherebbero 12 minuti per raggiungere Israele, i missili da crociera due ore e i droni nove ore. Ma le incognite riguardano anche i ...ilmessaggero