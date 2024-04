Iannone FdI | “De Luca sempre più ridicolo nell’enfasi del nulla”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo al delirio completo fino ad autoproclamarsi santo. Un santo che non fa miracoli come un pero che non fa pere. Deha distrutto l’ospedale Ruggi e i suoi giannizzeri hanno fatto il resto con una città che è in ginocchio dal punto di vista economico e sociale: regna il degrado in tutti i quartieri ed il commercio tradizionale è stato devastato”. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, parlamentare del collegio di Salerno. “Una città cara che non offre servizi dove è impossibile trovare anche un parcheggio. Basta un’inaugurazione per autoincensarsi.piùdel”, aggiunge. L'articolo proviene da Anteprima24.it.