I tunisini spacciano La compagna Fusani sull' immigrazione è di estrema destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) C'è sempre una prima volta. E stavolta è capitato alla giornalista Claudia. A La7, nel corso di Omnibus. La ricordavamo come infuocata cronista di sinistra, ora sembra più adi Meloni e Salvini. Altro che razzismo, quante ne direbbero se ad affermare quello che laha osato pronunciare in televisione. E grosso modo le accuse sui social volano, e prima o poi sarà costretta a fare retromarcia. Però è gustosa la classifica degli immigrati clandestini che hanno diritto a soggiornare qui da noi. Scatenando la rabbia dei vari ospiti in studio Claudiaha sentenziato, nella sostanza: «Tutto il Nordafrica non ha diritto a venire qui illegalmente. Il centroafrica perseguitato da guerre e carestie sì». Intrigante come tesi, e di fronte alle urla in studio, ha spiegato così le sue parole: «Marocchini e ...