(Di sabato 13 aprile 2024) La bella stagione è ormai alle porte ed ecco idi ’Soha Sardinia’ per l’estate. La linea ’Summer Ready’ contiene estratti rassodanti di resina di lentisco e bergamotto del Mediterraneo combinati con un estratte tonificante di caffeina che, associati all’acido ialuronico, donano un’azione anti-età e aiutano a ripristinare l’elasticità della pelle. Il trattamento ultra-rassodante ’Extra Ready’ rappresenta un vero ultra concentrato per il seno e il décolleté è ricco di ingredienti rassodanti per le zone più soggette a rilassamento cutaneo. La linea ’Summer Skin’ invece, formulata con Idrossitirosolo, nutre la pelle, attiva la melanina e aiuta a preparare, intensificare a prolungare, un’abbronzatura perfetta. Assolutamente da provare prima di prendere la tintarella l’olio ’Summer Skin’, un olio secco ...

I trattamenti al naturale per viso e corpo in vista dell’estate - La bella stagione è ormai alle porte ed ecco i trattamenti di ’Soha Sardinia’ per l’estate. La linea ’Summer Ready’ ...quotidiano

Estate, pronti e via. Partita la corsa verso la bellezza: in aumento gli interventi di chirurgia estetica - Con la bella stagione alle porte gli italiani fanno i conti con il proprio fisico. Aumentano le iscrizioni alle palestre, si iniziano le diete, si triplicano i massaggi rassodanti e ...ilmessaggero

I fanghi Guam sono i migliori amici delle gambe leggere, per ogni outfit primaverile - Efficaci in tutti i modi, dal metodo classico a quello da soli 15 minuti. Quando applicarli per vedere risultati e la guida per ogni esigenza.vogue