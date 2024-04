I pronostici di sabato 13 aprile | Serie A | Premier League | Liga | Bundesliga

(Di sabato 13 aprile 2024) Idi13, tornano in campo i principali campionati europei:A,, Bundese Ligue 1. La partita più attesa deldiA è il derby tra Torino e Juventus: i granata nella Terra di Mezzo della classifica sperano nel colpaccio per dare una gioia ai tifosi in una stagione fatta di alti e bassa, mentre i bianconeri vogliono centrare al più presto la qualificazione aritmetica in Champions. L’allenatore del Bologna Thiago Motta (LaPresse) – IlVeggente.itIl Toro in casa ha subito appena 8 gol, migliore difesa interna dellaA: soprattutto il primo tempo potrebbe essere chiuso e privo di emozioni, visto che la Juventus ...

La Sampdoria è venuta via con un punto da Palermo, interrompendo una serie di quattro vittorie consecutive ma conservando l’importante ottavo posto in classifica che proverà a consolidare battendo ... (infobetting)

Maiorca-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici - Maiorca-Real Madrid è una gara valida per la trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici ...ilveggente

pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 33^ giornata (oggi sabato 13 aprile 2024) - pronostici SERIE B/ Previsioni e quote 32^ giornata: cosa succederà alla Favorita (oggi sabato 6 aprile 2024) Come sempre nel valutare le varie partite nel quadro dei pronostici di Serie B, che sono ...ilsussidiario

Cittadella-Ascoli, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - La Serie B 2023/2024 prosegue la propria marcia affrontando la 33esima giornata di campionato, che si annuncia come sempre pieno di equilibrio e decisamente incerto. La sfida nello specifico, in progr ...informazione