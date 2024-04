I programmi in tv oggi | 13 aprile 2024 | film e intrattenimento

(Di sabato 13 aprile 2024) Su Rai Uno I migliori anni, su Canale 5 Amici, su Italia 1 I “Troppo cattivi”. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Black sea. Il capitano Robinson, frustrato da una vita fallimentare, accetta di guidare una missione clandestina nel Mar Nero. L’obiettivo è il recupero di un relitto di un sottomarino russo carico ...

The Voice Generations, l’ennesima declinazione riuscita di un format di successo - Sorprende positivamente al debutto il nuovo spin off di The Voice. La recensione della prima puntata di The Voice Generations ...tvblog

Pasticcio par condicio, lite all’Agcom sul lodo Fazzolari - Il “lodo Fazzolari” è stato cancellato. Anzi no: è stato annacquato. E invece no: esiste davvero, ma solo per i programmi della Rai. Qual è la verità Il sistema di monitoraggio dell’informazione tele ...ilfattoquotidiano

A che ora la finale dell’ATP di Montecarlo: programma 14 aprile, tv, streaming - Domenica 14 aprile si disputeranno le finali di singolare e doppio del Rolex Monte-Carlo Masters 2024 di tennis, l'unico torneo di categoria ATP Masters 1000 non obbligatorio del calendario: l'ultimo ...oasport