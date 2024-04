I precedenti Dal 1929 ad oggi è il tredicesimo ’Derby della Cisa’ La firma di Chabot e Agudelo sull’ultima sfida in A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024)DerbyCisa, con lunghi intervalli per le opposte vicende: Aquilotti protagonisti fino all’immediato dopoguerra, poi le parti si sono rovesciate, con il Parma a distanze anche siderali. Con l’istituzioneB, entrambe vi arrivarono da vincitrici dei loro gironi di 1^ Divisione. Il Parma vinse nel 29/30 (2-0: Vaccari e Franzini), ma i bianchi si rifecero nei due successivi incontri: protagonista Gino Girino, a segno sia nello 0-1 del 30/31, sia nello 0-2 del 31/32, raddoppiando il gol di Ghidoni. Il Parma finì in C con appena 9 punti e tornò in B solo nel dopoguerra, ma il derby col girone unico, nel 48/49: 1-1 (Bronzoni e pari spezzino di Pozzo). Lo Spezia spedì in C il Parma col 4-1 dello spareggio di Milano. Saltiamo al 71/72, in C: terza e ultima affermazione spezzina, 0-1, con rigore di Perico (futura colonna ...