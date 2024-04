I Paesi arabi non permetteranno agli Usa di attaccare l’Iran

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 aprile 2024) In vista di un probabile ed imminente attacco delverso Israele, gli Stati Uniti d’America preparano una risposta contro Theran, ma dovranno fare i conti con i, anche quelli Nato come la Turchia. Infatti Erdogan ha chiarito a Biden che non concederà il proprio spazio aereo per operazioni contro. La posizione turca segue quella di Kuwait, Giordania e Qatar che hanno negatoStati Uniti il permesso di utilizzare le basi militari americane nei rispettiviperin risposta a eventuali attacchi iraniani contro Israele. Lo ha riferito Middle East Eye.