I numeri del match Grifo super prima dell’intervallo Vis Pesaro fragile nella ripresa

(Di sabato 13 aprile 2024) Idicono che il Perugia (nonostante qualche caduta di troppo in trasferta), dopo il Cesena, è la squadra più in forma del girone di ritorno.classifica al giro di boa, ildi Formisano è secondo con 32 punti (dietro solo al Cesena con 43). Sono due i punti di vantaggio sulla Carrarese che nel ritorno ha messo insieme 30 punti, quatro quelli in più della Torres. A sorpresa, la quarta squadra del ritorno è la Juventus Next Gen che nel ritorno ha conquistato 29 punti. Mentre la Visha totalizzato 14 punti. Inoltre il Perugia, sempre nel girone di ritorno, dopo il Cesena è la squadra che ne ha vinte di più (10). Il problema del girone di ritorno sono state le sconfitte fuori casa: nelle ultime cinque uscite, infatti, i biancorossi sono scivolati quattro volte e hanno vinto solo il ...