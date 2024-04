I giovani talenti del pianoforte domani a Palazzo Vecchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Ritorna’AscoltiAMO’, concerto percon finalità benefiche proposto dal Lions Club presso la sala didi Bagnacavallo. Come lo scorso anno, protagonisti del concerto – in programma alle 10.30 – saranno iallievi del maestro Mauro Minguzzi che da oltre 35 anni si dedica all’insegnamento dela ragazzi, oltre a tenere corsi di perfezionamento per pianisti già diplomati. Issimi pianisti sono Andrea Melandri, Lorenzo Missiroli, Matteo Bragonzoni, Alessandro Koebler, Federico Segurini, Domenico Bevilacqua, Sofia Donato e David Anthony Borisov,suoneranno musiche di Rachmaninov, Chopin, Beethoven, Prokofiev, Granados e Brahms. Il concerto, patrocinato dal Comune di Bagnacavallo, viene ...