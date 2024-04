I giochi nucleari dell’Iran | che ha 121 chili di uranio arricchito al 60% Teheran quasi pronta per la bomba atomica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile 2024 – A novembre, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia(Aiea) l'Iran ha accelerato la sua produzione dia livelli (60%) prossimi a quello necessario (90%) per produrre armi atomiche. Accelerare la produzione di235al 60% di U-235 è preoccupante perché il materiale può essere rapidamenteal 90% e avere materiale in grado di essere utilizzato in ordigni atomici. Iran e “l’attacco imminente”, quei 9 tipi di missili che possono arrivare in Israele In un rapporto del 26 dicembre 2023, l'Aiea ha osservato che a dicembre l'Iran stava producendo circa nove chilogrammi dial 60%. L'Iran stava producendo a un tasso simile all'inizio del 2023, ma ha diminuito la ...