I gemelli siamesi più vecchi del mondo sono morti a 62 anni negli Usa | una forma rara di gemellaggio

(Di sabato 13 aprile 2024)all’età di 62, Lori e George Schappell, la piùa coppia aldi. Le cause del decesso dei due, riportano i necrologi pubblicati dalla Leibensperger Funeral Homes di Amburgo, in Pennsylvania,sconosciute. Lori e George, che si era dichiarato transgender nel 2007, eranocraniopagi. La coppia condivideva i vasi sanguigni vitali e il 30 per cento del cervello. Si tratta di una delle forme più rare di, che si presenta soltanto nel 2-6% dei casi. In particolare, George che aveva la spina bifida, ha vissuto sulla sedia a rotelle, che la sorella spingeva, ed era diventato un cantante country di successo: lo riporta Usa Today. Hanno smentito tutti i pronostici ...

